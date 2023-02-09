ФАС одобрила покупку «Татнефтью» шинного бизнеса у Nokian в России

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку нефтяной компанией «Татнефть» российского шинного бизнеса у финской Nokian. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

«ФАС России одобрила 3 ходатайства ПАО „Татнефть“ о приобретении долей в уставных капиталах ООО „Нокиан Тайерс“, ООО „Хакка Инвест“ и ООО „Нокиан Шина“ в размере 100% у компании Nokian Tyres», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства отмечает, что при распространении на данную сделку положения Указа Президента РФ №618 она может быть совершена только после получения разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В октябре прошлого года компания сообщила, что подписала соглашение о продаже своих российских предприятий «Татнефти». Ожидаемая сумма сделки составляла 400 млн евро.