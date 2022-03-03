Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков

Активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против РФ из-за Украины заморозит Правительство Японии. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки, передает РИА Новости.

Пока не уточняется, какие активы будут заморожены, и не называются остальные банки. На вопрос журналистов о позиции Японии по отключению семи российских банков от SWIFT Судзуки ответил, что что Токио «поддерживает данное решение».

«Мы намерены применять данные меры вместе с другими странами-членами „большой семерки“. Были добавлены четыре банка, включая не только те, которые близки к администрации (президента РФ Владимира — ред.) Путина и российских вооруженных сил, таких как ВЭБ, но и другие крупные банки, как второй по величине банк ВТБ. Активы всех отключенных от SWIFT банков подлежат заморозке», — цитирует Судзуки газета «Санкэй».

Накануне Европейский Союз отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков. Речь идет о банках ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также о Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и госкорпорации «ВЭБ. РФ».

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина при этом заявила, что SWIFT в России может заменить Система передачи финансовых сообщений.