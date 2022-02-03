Правительство выделило 600 млн рублей на онлайн-консультации по Covid-19

Кабмин направит 600 млн рублей на оплату консультаций в формате телемедицины для пациентов с Covid-19. Средства выделяются для студентов медицинских вузов и других медиков, оказывающих онлайн-помощь зараженным.

На совещании с Правительством Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в последние недели значительно возросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения.

«Поэтому мы привлекаем сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей — тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии. Выделим 600 млн рублей на оплату их труда», — подчеркнул он.

По словам Мишустина, это позволит дополнительно привлечь как минимум 2,5 тыс. специалистов.

Ранее для снижения нагрузки на здравоохранение Председатель Правительства предложил перевести как можно больше работников на удаленку и привлечь к консультациям пациентов в кол-центрах студентов-медиков.