Мишустин: К работе кол-центров по Covid-19 нужно привлечь студентов-медиков

Федеральный центр поможет расширить и усилить сеть кол-центров, работа которых позволяет снизить нагрузку на поликлиники. Так, на расширение сети виртуальных АТС в регионах выделено 700 млн рублей, рассказал Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19.

Он отметил, что в таких кол-центрах должны работать специалисты. Они помогут разгрузить регистратуры поликлиник, обеспечить маршрутизацию больных, консультировать тех, кто проходит амбулаторное лечение. В том числе к работе на горячих линиях нужно привлечь студентов вузов и медколледжей, оплатив их работу.

«На эти цели будем выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно», — подчеркнул Мишустин.