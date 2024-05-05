Правительство утвердило создание комиссий по противодействию нелегальной занятости

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В регионах России появятся межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«<...> утвердить прилагаемое положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сказано в тексте постановления.

Создать комиссии, которым предстоит координировать взаимодействие органов по вопросу нелегальной занятости, власти субъектов Федерации должны в трехмесячный срок, до начала августа текущего года. Обязанности по мониторингу выполнения постановления возложены на Минтруд РФ.

На заседаниях комиссий будут рассматриваться ситуации, связанные с нарушением установленного законом порядка оформления трудовых отношений и с выплатой работникам зарплаты меньшей, чем минимальный размер оплаты труда, а также с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми, включая случаи, когда работники являются самозанятыми.

Заседания должны будут проводиться по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. При этом комиссии получат право запрашивать персональные данные граждан и информацию, составляющую налоговую тайну.

Комиссии также будут обязаны создать горячие линии для приема жалоб граждан на случаи нелегальной занятости и оперативно реагировать на них. О ставших известными фактах нарушения трудового законодательства необходимо будет извещать территориальные органы Роструда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует начать содействовать занятости молодежи с 14, а не 15 лет. В этом году республика получит более 19,3 млн рублей на содействие занятости населения.