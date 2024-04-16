Татарстан планирует начать содействовать занятости молодежи с 14, а не 15 лет

В Татарстане разрабатывается региональная программа содействия занятости молодежи с 2024 по 2030 год. Теперь к труду в республике планируют привлекать не с 15, а с 14 до 35 лет, следует из проекта документа, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Исследования показали, что на эту возрастную категорию приходится четверть всего населения региона. Однако данные за 2022 год показали снижение численности рабочей силы в возрасте от 15 до 35 лет. Главной причиной этого является снижение уровня рождаемости в 90-е годы XX века и, соответственно, выбывание молодых работников из категории 20-29-летних.

В 2023 году доля молодежи среди зарегистрированных безработных в Татарстане достигала 8%, что на 3% меньше, чем годом ранее. Для повышения числа занятых среди молодых людей, отмечается в документе, необходимо решить следующие проблемы:

— увеличить число возможностей для совмещения учебы и работы;

— снизить число 15-24-летних татарстанцев, работающих без оформления трудовых отношений;

— предоставить возможность и замотивировать молодежь для получения профессионального образования и подготовки;

— повысить конкурентоспособность квалифицированного труда;

— решить вопрос с отсутствием необходимого опыта при выходе на рынок труда.

Еще одна проблема, встающая на пути трудоустройства молодежи и подростков — неудовлетворенность качеством их работы со стороны работодателей.

Программа предполагает усиление работы по профориентации обучающихся, упрощение трудоустройства несовершеннолетних, организацию возможностей для трудоустройства подростков от 14 до 18 лет из семей, которые находятся в социально опасном положении, инвалидов, оказание помощи тем, кто испытывает трудности в поиске подходящего места работы, организацию занятости студентов и выпускников, содействие профессиональному развитию молодых работников и другие.

В пункт по содействию профессиональному развитию в том числе входят реализация всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, информационной кампании по стимулированию трудовой мобильности молодых татарстанцев на приоритетные территории Дальнего Востока и Арктики. Отдельное внимание планируют уделить занятости молодежи в сельском хозяйстве и на предприятиях ОПК.

Работа по временному трудоустройству несовершеннолетних будет вестись с участием «Движения первых», российских студенческих отрядов. Профобучение отдельных категорий молодежи планируют проводить в рамках федерального проекта «Демография».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.