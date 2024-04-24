Татарстан получит 19,3 млн рублей на содействие занятости населения

Татарстану выделят 19 303 900 рублей в 2024 году на содействие занятости населения. Деньги в республику поступят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства РФ.

Как уточнили в пресс-службе органа госвласти, деньги уйдут на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и граждан, ищущих работу для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях.

Обучение проведут в рамках реализации региональных проектов, которые направлены на достижение целей федерального проекта «Содействие занятости».

Отметим, что все мероприятия будут направлены не только на переобучение сотрудников промышленных предприятий, но на поддержку работодателей в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. В частности, работодателям государство компенсирует расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.

Всего в распоряжении числится 57 субъектов РФ, которым выделят деньги на содействие занятости. В общей сложности из федерального бюджета потратят на эти цели 471,8 млн рублей. Такая сумма позволит в 2024-м охватить бесплатным профобразованием и обучением более 8,4 тыс. работников ОПК.