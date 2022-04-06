Правительство упростило порядок признания зарубежного образования для россиян

Россияне, получившие образование в вузах недружественных государств, смогут подтвердить свою квалицикацию в упрощенном порядке, сообщает Правительство РФ в своем Telegram.

Отмечается, что если между двумя странами заключен международный договор о взаимном признании образования, то проходить такую процедуру не потребуется вовсе. Но если такого соглашения нет, то Рособрнадзор будет опираться на имеющиеся факты о ранее признанном в России образовании, полученном в иностранном вузе.

Такая мера была принята из-за антироссийских санкций Запада, осложнивших отправку прямых запросов о подлинности дипломов россиян в зарубежные профильные организации.

Напомним, после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине многие государства ужесточили ограничения против России.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что отчисленные из-за граничных вузов студенты из России смогут бесплатно получить образование на родине.