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Наука и образование
31 марта 2022  12:22

Отчисленные из европейских вузов россияне смогут бесплатно получить образование в РФ

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Студенты из России, которые были вынуждены прервать учебу в Европе из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно получить образование на родине, сообщает Правительство России в своем Telegram.

Отмечается, что для каждого желающего завершить обучение в России будет подобран подходящий курс и организован упрощенный порядок проведения вступительных экзаменов.

Студенты смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, а стоимость обучения будет компенсирована за счет отечественного вуза.

В течение 10 дней Правительство пообещало разработать подробный порядок приема будущих студентов. 

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Некоторые европейские вузы начали отчислять студентов из России. 

 

#кабмин #студенты вузов #высшее образование
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