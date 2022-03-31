Отчисленные из европейских вузов россияне смогут бесплатно получить образование в РФ

Студенты из России, которые были вынуждены прервать учебу в Европе из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно получить образование на родине, сообщает Правительство России в своем Telegram.

Отмечается, что для каждого желающего завершить обучение в России будет подобран подходящий курс и организован упрощенный порядок проведения вступительных экзаменов.

Студенты смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, а стоимость обучения будет компенсирована за счет отечественного вуза.

В течение 10 дней Правительство пообещало разработать подробный порядок приема будущих студентов.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Некоторые европейские вузы начали отчислять студентов из России.