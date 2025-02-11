Правительство Татарстана утвердило меры по улучшению состояния инвестклимата

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В Татарстане утвержден перечень мер по улучшению состояния инвестиционного климата. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, в Татарстане должна быть продолжена реализация проекта «Сквозной инвестиционный поток». До 14 февраля должны быть определены руководители, ответственные за это, а до 1 апреля необходимо пересмотреть и утвердить новые целевые показатели проекта.

Кроме того, до 14 февраля для Правительства республики должен быть подготовлен проект решения о закреплении показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов на 2025 год. Дорожные карты, способствующие повышению показателей РТ в данном рейтинге, предполагается утвердить до 28 февраля.

Агентству инвестиционного развития РТ до 28 февраля необходимо заключить соглашения об информационном взаимодействии в рамках формирования и ведения Инвестиционной карты Татарстана. Информация на карте должна обновляться раз в квартал.

Кроме того, АИР республики совместно с Минэкономики РТ будет формировать инвестиционные предложения и размещать их на Инвестиционном портале Татарстана.

Помимо этого, постановлением предусмотрен ряд других мер. В частности, некоторые из них связаны с градостроительством, другие – с интеграцией и сортировкой данных.

Так, муниципалитетам рекомендовано в течение 2025 года наполнить государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности профильной документацией.

В свою очередь надзорным органам предложено увеличить долю профилактических мероприятий в отношении коммерческих организаций по сравнению с контрольными, а также проводить в приоритетном порядке внеплановые контрольные мероприятия, если выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований.

Ходатайства в подсистеме досудебного обжалования решений надзорных органов ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» рекомендовано рассматривать (в пользу заявителя) в полуторадневный срок, а жалобы – в восьмидневный.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу по сокращению сроков инвестпроцессов.