Перинатальный центр и мегапромпарк: Минниханов одобрил инвестпроекты на 112 млрд рублей

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова сегодня одобрил семь проектов. На новых производствах создадут 1,7 тыс. рабочих мест. Какие новые предприятия появятся в республике и какие тенденции отмечаются в инвестсреде – в материале «Татар-информа».





Фото: rais.tatarstan.ru

Впервые представлен индустриальный парк в Казани «Северные ворота»

Общая сумма преоктов, одобренных на заседании совета – 112 млрд рублей.

Крупнейшим по объему инвестиций проектом стал индустриальный парк в Казани «Северные ворота». В него планируют вложить 88 млрд рублей.

«Мы определяли участок, финансовую схему и правовое структурирование. Сейчас земельные участки привели в соответствие, потому проект был наконец рассмотрен, раньше это были просто дискуссии. Проекты рождаются не всегда быстро. Дальше будет разрабатываться дорожная карта и сопровождение. Это будет участок в 202 гектара на территории Казани, инвестиции – 88 млрд», – сообщила журналистам руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

В индустриальном парке появится около 1 тыс. рабочих мест. Однако глава АИР не стала раскрывать более подробно место, где будет строиться парк, обозначив только город – Казань. А приступить к реализации проекта планируют уже в этом году.

Постановление Кабмина РТ о созданиие парка было подписано в ноябре прошлого года. Предложило его создать Минэкономики РТ. В качестве управляющей компании создаваемого парка определили акционерное общество «Северные ворота». Документ появился по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова по вопросу создания R&D центра НИОКР. Такой научный центр ранее планировал построить СИБУР.

Перинатальный центр для всего юго-востока Татарстана в Альметьевске

Также на совете был представлен проект строительства крупного перинатального центра в Альметьевске – он будет отвечать за весь юго-восток республики.

«Думаю, что в течение пяти лет центр будет сдан. У нас в республике не самая радужная ситуация по перинатальным центрам. Важно, что он будет предназначен для всего юго-востока. Это крупный проект, инвестиции – 6,2 млрд рублей, он подразумевает высококачественные медицинские услуги», – пояснила после заседания Минуллина.

Она подчеркнула, что проект долго согласовывали, опасаясь внести дисбаланс на рынок труда.

«Врачей в частные руки тоже отдавать не хочется, поэтому долго спорили. Это очень хороший проект», – заключила глава АИР РТ.

Крупнейший в России металлургический логистический хаб в Нижнекамске

В Нижнекамске планируют создать новый логистический хаб, основной специализацией которого станет металл, однако будут работать и с нефтепродуктами, и с зерновыми, а общий объем инвестиций составит почти 17 млрд рублей, рассказал журналистам председатель совета директоров «ТЭМ–ПО» Рустем Шарифуллин.

«Основная идея – создать крупный металлургический логистический хаб, он будет крупнейшим в России и соединит северо-запад и юг страны с Уралом. Также планируем выйти и на зарубежные рынки: Иран, Азербайджан, Турцию. У нас будут складские помещения объемом 100 тыс. квадратных метров. Уже заключены контракты с несколькими крупными компаниями», – пояснил он.

Прием и отправка продукции начнется уже в этом году, а складские помещения введут в следующем. В течение пяти лет проект будет полностью завершен, добавил Шарифуллин.

По словам Талии Минуллиной, Татарстан до сих пор нуждается в логистических центрах и складах, несмотря на то, что в последние годы их появилось достаточно много в республике.

«За последние три года мы построили столько логистических центров, сколько не строили за последние 20 лет. Когда мы спрашиваем инвесторов, не боятся ли они конкуренции, они отвечают, что еще даже близко не удовлетворена потребность рынка. Но даже если в какой-то момент произойдет перенасыщение, то их достаточно просто переоборудовать в производство», – заявила она.

Новое производство мясных полуфабрикатов на территории опережающего развития в Набережных Челнах

Одним из проектов от компаний – резидентов территории опережающего развития стало производство мясных полуфабрикатов от ООО «Пищевой комбинат №1». Сумма инвестиций составит около 57 млн рублей.

«Понимаем, что рынок тяжелый, но у нас есть опыт, уже создали линейку продукции. Планируем запустить производство через 1,5 года. Проектная мощность – порядка 100 тонн в месяц. Мы будем ориентированы на Урал, Татарстан и Удмуртию. А мясо будем закупать у крупнейших российских производителей», – рассказал журналистам директор ООО «Пищевой комбинат №1» Андрей Ефремов.

Продукция будет производится сразу для нескольких товарных марок, Ефремов не стал раскрывать всех, назвал только одну – «Мясной стандарт».

«Видим полный отход от кредитного софинансирования»

Все рассмотренные проекты сегодня объединило то, что инвесторы предпочитают отказываться от кредитных средств.

«Особенность всех проектов, рассмотренных сегодня – в их финансово-экономической модели. Только один проект имеет банковское софинансирование, все остальные – заемное софинансирование. Но это материнские компании и собственники, то есть мы наблюдаем полный отход от кредитования в текущих условиях, потому что выплачивать такие проценты практически невозможно», – заявила журналистам Минуллина.

Минуллина подчеркнула, что два проекта были представлены резедентами территорий опережающего развития.

«После общего поднятия налогов, территории опережающего развития заиграли новыми красками и выглядят особо привлекательным», – уверена глава АИР РТ.

Рустам Минниханов – главам районов: «Мы с вас спросим за эти проекты»

Во время самого заседания Инвестсовета Талия Минуллина призвала закрепить за главами районов кураторство над одобренными проектами.

«В августе прошлого года вышел указ о кураторах инвестиционных проектов. Он должен протокольно появиться у каждого проекта и должен составить дорожную карту и вместе с инвестором отслеживать реализацию. Я бы попросила закрепить в этом статусе глав районов», – обратилась к Рустаму Минниханову Минуллина.

В ответ Раис Татарстана предостерег глав районов.

«Вы предложили поддержать проекты и несете ответственность. Мы спросим с вас. Все они должны быть реализованы, и помогать инвесторам надо», – сказал Рустам Минниханов.