Минниханов поручил продолжить работу по сокращению сроков инвестпроцессов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству РТ, муниципалитетам и ресурсоснабжающим организациям продолжить совместную работу по сокращению сроков прохождения инвестиционных процессов.

Поручение было дано на заседании Кабинета Министров Татарстана по вопросам улучшения состояния инвестиционного климата и реализации пилотного проекта «Эффективный регион», которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Премьер заверил, что Кабмин РТ продолжает работу, нацеленную на рост инвестиционного потенциала, улучшение инвестиционного климата и создание комфортных условий для ведения бизнеса. Согласно целевому показателю национальных целей развития страны, утвержденному указом Президента РФ Владимира Путина, объем инвестиций в основной капитал к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года.

Ежегодно Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов оценивает регионы в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации. Татарстан прочно удерживает свои позиции в рейтинге, шестой год подряд занимая второе место.

«Такой результат стал возможен благодаря постоянному анализу текущего делового климата в республике и поиску резервов для повышения качества условий ведения бизнеса. В целях обеспечения прозрачности взаимодействия инвесторов с государственными структурами, регламентации механизмов защиты прав инвесторов на всех этапах получения ключевых услуг и мер поддержки в республике внедрен инвестиционный стандарт», — заметил Алексей Песошин.

По его словам, для дальнейшей минимизации административных барьеров при методологической поддержке «Росатома» в Татарстане продолжается реализация проекта «Сквозной инвестиционный поток». Его цель — поиск резервов сокращения времени и ресурсов, затрачиваемых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе по прохождению всех ключевых для инвестора процедур.

В свою очередь вице-премьер РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов заметил, что стимулирование инвестактивности является важнейшим фактором обеспечения макроэкономической стабильности и развития экономики. Национальный рейтинг позволяет ежегодно выявлять резервы по улучшению условий развития бизнеса. На 2025 год АСИ представило обновленную методологию рейтинга со 110 показателями по восьми направлениям вместо 70 показателей по четырем направлениям.

Вместе с тем докладчик уточнил, что «концептуально методика оценки инвестиционного климата не меняется»: 72% показателей формируется на основе оценки самого бизнеса (путем опроса предпринимателей), тогда как 28% — на основе статистических данных и экспертной оценки объединений предпринимателей.

Тридцать четыре показателя национального рейтинга (31% от общего числа) характеризуют качество внедрения инвестиционных стандартов. Инструментарий инвестиционного стандарта, который будет оцениваться в рамках рейтинга в текущем году, расширен. Татарстан определен одним из 30 пилотных регионов. Новым элементом стало формирование инвестиционных предложений, которые направлены на продвижение приоритетных направлений инвестразвития, закрепленных в инвестиционной декларации республики.

Согласно требованиям Минэкономразвития РФ, АСИ совместно с отраслевыми министерствами, ведомствами, ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления следует сформировать инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов и привлечь их к реализации на территории Татарстана.

Затем представители ряда министерств и ресурсоснабжающих организаций рассказали о работе по сокращению сроков предоставления бизнесу услуг, связанных с оформлением различных документов, прохождением обязательных процедур, подключением к инженерным сетям. В частности, инструментом, способствующим упрощению механизма подключения к инженерным сетям, должен стать электронный сервис «Единый кабинет согласований».

«Инвестиции являются ключевым инструментом обеспечения экономической устойчивости и технологического лидерства», — подчеркнул в ходе заседания Рустам Минниханов.