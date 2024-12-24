Правительство России запретило майнинг в десяти регионах до 2031 года

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В десяти регионах России с 1 января 2025 года и как минимум до 15 марта 2031-го будет запрещен майнинг. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление Правительства РФ сообщает ТАСС.

Запрет «на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле (объединении майнеров — прим. Т-и)» вводится в шести республиках Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне, а также в четырех новых регионах, присоединенных после плебисцитов в 2022 году, — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, добыча криптовалюты окажется запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в моменты пиков энергопотребления. В 2025 году речь пойдет о периоде с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

В Правительстве РФ объяснили, что перечень регионов и территорий не является окончательным. Он может корректироваться по итогам решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Новые ограничения нацелены на сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Ранее, в августе этого года, Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, легализующий деятельность по добыче криптовалют. До этого он объяснял необходимость регулирования майнинга возможной нехваткой энергии.