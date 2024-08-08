news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 8 августа 2024 15:56

Путин легализовал майнинг криптовалют в России

Скопировать ссылку

Президент Владимир Путин легализовал деятельность по добыче криптовалют. Закон опубликован на портале правовой информации.

Новацией вводятся новые понятия, среди них майнинг цифровой валюты, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор, майнинг-пул.

«Майнингом цифровой валюты признается деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующих технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющих такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе», – сказано в документе.

Законопроект о майнинговой деятельности в РФ прошел первое чтение в Госдуме 24 июля, заключительное чтение – 30 июля. 2 августа проект одобрил Совфед.

#Владимир Путин #майнинг
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400