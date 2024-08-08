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Путин легализовал майнинг криптовалют в России
Президент Владимир Путин легализовал деятельность по добыче криптовалют. Закон опубликован на портале правовой информации.
Новацией вводятся новые понятия, среди них майнинг цифровой валюты, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор, майнинг-пул.
«Майнингом цифровой валюты признается деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующих технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющих такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе», – сказано в документе.
Законопроект о майнинговой деятельности в РФ прошел первое чтение в Госдуме 24 июля, заключительное чтение – 30 июля. 2 августа проект одобрил Совфед.
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