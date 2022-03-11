Правительство России запретило экспорт самолетов, беспилотников и спутников

Власти России ввели запрет на поставки за границу самолетов, беспилотников, спутников и других летательных аппаратов до конца 2022 года. Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Запрет на вывоз за пределы российской территории затрагивает «аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты, летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты)», отмечаются в документе.

В перечень запрещенных к экспорту товаров также оказались включены «беспилотные летательные аппараты, космические аппараты, включая спутники, суборбитальные и космические ракеты-носители».

Запрет на экспорт летательных аппаратов не распространяется на поставки в страны — члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, не запрещается транзит подобной продукции через территорию РФ.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.