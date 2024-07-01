Правительство России увеличило субсидии на перевод автомобилей на природный газ

В России нормативы субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ в текущем 2024 году в среднем увеличены с нынешних 48% на 30% — до 78% от общей стоимости соответствующих работ.

Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабинета.

Кроме того, почти в три раза повышен максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей — с теперешних 4% до 12%. Вместе с тем для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохранен двойной повышающий коэффициент, уточнили в Правительстве.

Изменения внесены в приложение к государственной программе «Развитие энергетики», содержащее правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газомоторном топливе.

Власти рассчитывают, что принятое решение будет стимулировать перевод транспортных средств на природный газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан. Госпрограмма «Развитие энергетики» предполагает увеличение объема потребления газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. метров по итогам 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане переоборудовали на газ свыше 250 авто за пять месяцев этого года — на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого. Помимо прочего, Минпромторг РТ заключил на ПМЭФ соглашение о развитии рынка газомоторного топлива.