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Минпромторг РТ заключил на ПМЭФ соглашение о развитии рынка газомоторного топлива
На полях XXVII Петербургского международного экономического форума заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Татарстана, АО «РариТэк Холдинг» и заводом «Москвич». Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга РТ.
Меморандум касается содействия развитию рынка газомоторного топлива Татарстана. Документ подписали министр промышленности и торговли Олег Коробченко, директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям АО МАЗ «Москвич» Татьяна Редько и гендиректор АО «РариТЭК Холдинг» Рафаэль Батыршин.
Фото: телеграм-канал Минпромторг РТ
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