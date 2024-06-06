Минпромторг РТ заключил на ПМЭФ соглашение о развитии рынка газомоторного топлива

На полях XXVII Петербургского международного экономического форума заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Татарстана, АО «РариТэк Холдинг» и заводом «Москвич». Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга РТ.

Меморандум касается содействия развитию рынка газомоторного топлива Татарстана. Документ подписали министр промышленности и торговли Олег Коробченко, директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям АО МАЗ «Москвич» Татьяна Редько и гендиректор АО «РариТЭК Холдинг» Рафаэль Батыршин.

Фото: телеграм-канал Минпромторг РТ