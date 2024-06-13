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В Татарстане переоборудовали на газ более 250 авто за пять месяцев этого года
За первые пять месяцев текущего года в Татарстане на газомоторное топливо было переоборудовано 255 единиц техники, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.
«Кроме того, было приобретено 140 единиц различной техники, основную массу которых составили автобусы — почти 120 штук. В прошлом году за это время приобрели всего лишь шесть единиц техники», — добавил Минибаев.
Замминистра отметил, что в Татарстане на переоборудование автомобиля с бензина на метан предусмотрены субсидии: от 24 тыс. рублей для легковых автомобилей до 132 тыс. рублей для магистральных тягачей. Таким образом, можно сэкономить до 25% от полной стоимости переоборудования, которая для легковых авто составляет около 120 тыс. рублей.
При этом природный газ почти в два раза экономичнее, чем традиционной автомобильное топливо. В среднем за девять месяцев владелец машины сможет полностью окупить переоборудование.
Минибаев подчеркнул, что власти России и Татарстана уделяют большое внимание расширению использования газомоторного топлива как одного из самых экологичных и эффективных топлив.
«Один из главных эффектов развития программы начиная с 2013 года — это создание фактически новой отрасли, которая включает в себя заводы по производству газомоторной техники, заправочную сеть, пункты по переоборудованию, испытательные лаборатории и производство компонентов для переоборудования. То есть толчок для развития бизнеса», — заявил спикер.
Замминистра также подчеркнул, что Татарстан неоднократно признавался лучшим регионом в России по развитию рынка газомоторного топлива и республика планирует удерживать лидерство по этому направлению.
«Помимо экологичности и экономии, данная отрасль — это большой источник развития для наших производителей, поэтому мы будем и дальше поддерживать их в этом направлении», — заключил Минибаев.
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