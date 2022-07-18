Правительство России расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет участка в Казани

Правительство России расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет земельного участка площадью 1,38 гектара в Советском районе Казани. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

Здесь будет построен IT-центр, где разместятся три компании-резидента. Этим фирмы будут разрабатывать «решения по защите информации и замещению зарубежного софта».

Планируется, что общий объем дополнительных инвестиций в результате расширения территории ОЭЗ «Иннополис» превысит 5,7 млрд рублей, отмечают в Правительстве страны.

Из пояснительной записки к проекту постановления следует, что за счет полностью частных (внебюджетных) средств запланировано строительство здания научно-исследовательского института «Технопарк „Родина“» с полезной площадью в 15,1 тыс. кв. метров.

На базе НИИ будут реализованы три инвестиционных проекта. Во-первых, этом само создание НИИ «Технопарк „Родина“», предоставление услуг инновационной инфраструктуры и ведение технико-внедренческой деятельности. Им будет заниматься АО «АйСиЭл — КПО ВС».

Во-вторых, это предоставление услуг по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для компьютеров и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники). Инвестор — ООО «ДжиДиСи Сервисез».

В-третьих, это создание заказных решений в области построения систем управления предприятием, программно-аппаратных решений оперативного управленческого учета, проведению работ по замещению программных компонентов с санкционными рисками, оказанию услуг в области защиты информации и (или) сертификации программных решений на соответствие требованиям информационной безопасности, интеграции разноплатформенных систем. Инвестором выступит ООО «АйСиЭл Софт».

Эти три компании намерены занять примерно 52% полезной площади будущего здания. В результате потенциальным резидентам ОЭЗ «Иннополис» окажутся доступны 48% полезных площадей здания, которые «будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой для осуществления технико-внедренческой деятельности».

Ранее сообщалось, что на новой площадке ОЭЗ «Иннополис» построят технопарк, где разместятся два действующих резидента ОЭЗ с проектами на 5,6 млрд рублей. Подробнее об этих планах можно прочитать в материале «Татар-информа».