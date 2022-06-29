Территория ОЭЗ «Иннополис» расширится на 1,38 гектара

Территория особой экономической зоны «Иннополис» будет увеличена на 1,38 гектара. Новую площадь займет технопарк, где разместятся два действующих резидента ОЭЗ с проектами на 5,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства Татарстана.

Территория особой экономической зоны расширится за счет участка, расположенного в Казани. Решение было принято на заседании межведомственной группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в Доме Правительства России. Мероприятие состоялось под председательством вице-премьера РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

С инициативой расширить ОЭЗ «Иннополис» на совещании выступило Правительство Татарстана. Планируется, что на участке площадью 1,38 гектара разместятся производства по реализации услуг по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ и баз данных, а также по созданию решений в области построения систем управления предприятием.

«Новая площадка ОЭЗ „Иннополис“ в Казани сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли. В целом расширение площадей и строительство новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны», — отметил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.