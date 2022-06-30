«Иннополис» потянуло на «Родину»: в Казани откроют особую зону для айтишников
Особая экономическая зона «Иннополис» разрастается: к двум площадкам в Верхнеуслонском и Лаишевском районах Татарстана добавится третья – в Казани. Инвестор планирует построить в столице республики частный технопарк. Кто готов вложить деньги в проект и где он появится – в материале «Татар-информа».
В Казани планируют создавать IТ-продукты взамен санкционных
Вопрос расширения особой экономической зоны «Иннополис» (ОЭЗ) рассмотрели накануне в Правительстве России на заседании межведомственной рабочей группы.
Власти Татарстана предложили включить в территорию ОЭЗ 1,38 га в Казани. На площадке заявлено строительство нового технопарка, который будет создан полностью на частные инвестиции.
Предполагается, что в технопарк зайдут два действующих резидента ОЭЗ «Иннополис». Они готовы реализовать на новой площадке два проекта:
- реализация услуг по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ и баз данных;
- создание заказных решений в области построения систем управления предприятием, программно-аппаратных решений оперативного управленческого учета, проведения работ по замещению программных компонентов с санкционными рисками.
Общий объем инвестиций, по расчетам, составит 5,6 млрд рублей.
Кроме якорных резидентов в технопарке, как ожидается, смогут разместиться другие компании и партнеры ОЭЗ «Иннополис».
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что «заявленные инвестиционные проекты характеризуются высокой стадией проработки».
«В сегодняшних достаточно сложных условиях, когда целый ряд недружественных стран, по сути дела, организовал экономическую войну против нашей страны, поддержка экономики Российской Федерации приобретает еще большее значение. Создание преференциальных территорий в том случае, когда они действительно после этого наполняются инвестиционными проектами, является одним из эффективных инструментов развития экономики», – отметил вице-премьер России Юрий Трутнев. Он добавил, что Татарстан предметно и системно занимается привлечением инвестиций.
Новый технопарк появится в 2025 году
Частного инвестора не раскрывают. Однако Министерство экономического развития России уточнило в пресс-релизе, что он планирует построить на территории ОЭЗ научно-исследовательский институт «Технопарк «Родина».
По данным источника «Татар-информа», новый технопарк появится именно на улице Родины на пересечении с проспектом Победы. Согласно публичной кадастровой палате, участок в 1,38 га находится близ Республиканского центра крови и Горкинско-Ометьевского леса. Он частный. Его разрешено использовать под торговые объекты: магазины розничной торговли; административные офисы; обеспечение научной деятельности.
Интересно, что на участке в настоящее время расположен магазин Decathlon, который заявил о приостановке работы в России с 27 июня. Застройщиком объекта под торгово-офисный центр, где торговали спортивной одеждой, в 2017 году была компания «ICL — КПО ВС» – крупнейшая и старейшая компания в сфере IT в Татарстане.
Площадь участка – 1,38 га – совпадает с той, что значится на кадастровой карте, и той, где предполагается построить технопарк.
Источники «Татар-информа» сообщили, что новый технопарк планирует построить также компания ICL. Как ожидается, возведение объекта начнется уже в этом году, закончится в 2025-м. Инвестиции составят более миллиарда рублей. В технопарке будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. Один из источников говорит, что это будут даже два объекта в несколько этажей.
Никакого отношения к торговому центру, который занимает магазин Decathlon, проект не имеет, уверяют источники. Технопарк планируется построить с нуля рядом. Однако в случае окончательного ухода французской компании с российского рынка было бы странно не задействовать пустующие площади для размещения производств, когда территория войдет в ОЭЗ.
Несмотря на то что официально инвестора не называют, казанский технопарк обозначен в презентации ОЭЗ «Иннополис» – это высотное здание переменной этажности площадью 15 тыс. кв. метров.
В группе ICL не ответили на запрос «Татар-информа» на момент публикации.
«Расширение площадей и строительство новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны»
Проект расширения ОЭЗ «Иннополис» пока получил только предварительное одобрение. Окончательное решение должно быть оформлено в виде решения Правительства РФ.
Напомним, что сегодня особая экономическая зона «Иннополис» располагается на двух площадках – в городе Иннополис и в Лаишевском районе. Общая площадь – более 300 гектаров. ОЭЗ технико-внедренческого типа специализируется на разработке IT-продуктов. Сегодня она насчитывает 121 резидента. Объем заявленных инвестиций – 71,7 млрд рублей, из которых 48,9 млрд рублей уже вложено.
В Иннополисе расположены технопарк им. А. С. Попова площадью 45,5 тыс. кв. метров и технопарк им. Н. И. Лобачевского – 28,7 тыс. кв. метров.
В Лаишевском районе действует технопарк «ICL Лаишево» площадью 12,4 тыс. кв. метров.
В ОЭЗ предоставляются следующие налоговые льготы: в течение первых пяти лет установлена нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Татарстана, 5% в течение следующих 5 лет и 13,5% по истечении 10 лет. Для компаний на упрощенной системе налогообложения взимается 1% с доходов или 5% по системе «доходы минус расходы». Кроме того, компании освобождены от налогов на имущество, транспорт и землю.
«Новая площадка в Казани предоставит дополнительную возможность для компаний – резидентов и партнеров ОЭЗ “Иннополис”, которые смогут открыть здесь свои офисы. Также это сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли. В целом расширение площадей и строительство новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны», – прокомментировал решение рабочей группы заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.
Руководитель Центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов отметил, что место расположения нового технопарка выгодное. «ОЭЗ «Иннополис» стала центром развития IT-технологий в Татарстане, ее технопарки сейчас пользуются большим спросом», – отметил он.
Также он обратил внимание на то, что Казань является центром притяжения молодежи, студентов и программистов. «Согласно социологическому исследованию, которое я на днях читал, многие студенты, которые приезжают из других городов, хотят остаться. Новый технопарк, в свою очередь, будет их привлекать», – отметил эксперт.