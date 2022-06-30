«Иннополис» потянуло на «Родину»: в Казани откроют особую зону для айтишников

Особая экономическая зона «Иннополис» разрастается: к двум площадкам в Верхнеуслонском и Лаишевском районах Татарстана добавится третья – в Казани. Инвестор планирует построить в столице республики частный технопарк. Кто готов вложить деньги в проект и где он появится – в материале «Татар-информа».

Межведомственная рабочая группа в Правительстве России накануне рассмотрела вопрос расширения особой экономической зоны «Иннополис» Фото: government.ru

В Казани планируют создавать IТ-продукты взамен санкционных

Вопрос расширения особой экономической зоны «Иннополис» (ОЭЗ) рассмотрели накануне в Правительстве России на заседании межведомственной рабочей группы.

Власти Татарстана предложили включить в территорию ОЭЗ 1,38 га в Казани. На площадке заявлено строительство нового технопарка, который будет создан полностью на частные инвестиции.

Предполагается, что в технопарк зайдут два действующих резидента ОЭЗ «Иннополис». Они готовы реализовать на новой площадке два проекта:

реализация услуг по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ и баз данных;

создание заказных решений в области построения систем управления предприятием, программно-аппаратных решений оперативного управленческого учета, проведения работ по замещению программных компонентов с санкционными рисками.



Общий объем инвестиций, по расчетам, составит 5,6 млрд рублей.

Кроме якорных резидентов в технопарке, как ожидается, смогут разместиться другие компании и партнеры ОЭЗ «Иннополис».

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что «заявленные инвестиционные проекты характеризуются высокой стадией проработки».

Юрий Трутнев отметил, что Татарстан предметно и системно занимается привлечением инвестиций Фото: dfo.gov.ru

«В сегодняшних достаточно сложных условиях, когда целый ряд недружественных стран, по сути дела, организовал экономическую войну против нашей страны, поддержка экономики Российской Федерации приобретает еще большее значение. Создание преференциальных территорий в том случае, когда они действительно после этого наполняются инвестиционными проектами, является одним из эффективных инструментов развития экономики», – отметил вице-премьер России Юрий Трутнев. Он добавил, что Татарстан предметно и системно занимается привлечением инвестиций.

Новый технопарк появится в 2025 году

Частного инвестора не раскрывают. Однако Министерство экономического развития России уточнило в пресс-релизе, что он планирует построить на территории ОЭЗ научно-исследовательский институт «Технопарк «Родина».

По данным источника «Татар-информа», новый технопарк появится именно на улице Родины на пересечении с проспектом Победы. Согласно публичной кадастровой палате, участок в 1,38 га находится близ Республиканского центра крови и Горкинско-Ометьевского леса. Он частный. Его разрешено использовать под торговые объекты: магазины розничной торговли; административные офисы; обеспечение научной деятельности.

По данным источника «Татар-информа», новый технопарк появится на улице Родины на пересечении с проспектом Победы на участке в 1,38 га Источник: публичная кадастровая карта РФ

Интересно, что на участке в настоящее время расположен магазин Decathlon, который заявил о приостановке работы в России с 27 июня. Застройщиком объекта под торгово-офисный центр, где торговали спортивной одеждой, в 2017 году была компания «ICL — КПО ВС» – крупнейшая и старейшая компания в сфере IT в Татарстане.

Площадь участка – 1,38 га – совпадает с той, что значится на кадастровой карте, и той, где предполагается построить технопарк.

Источники «Татар-информа» сообщили, что новый технопарк планирует построить также компания ICL. Как ожидается, возведение объекта начнется уже в этом году, закончится в 2025-м. Инвестиции составят более миллиарда рублей. В технопарке будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. Один из источников говорит, что это будут даже два объекта в несколько этажей.

Казанский технопарк обозначен в презентации ОЭЗ «Иннополис» – это высотное здание переменной этажности площадью 15 тыс. кв. метров Иллюстрация из презентации ОЭЗ «Иннополис» / innopolis.ru

Никакого отношения к торговому центру, который занимает магазин Decathlon, проект не имеет, уверяют источники. Технопарк планируется построить с нуля рядом. Однако в случае окончательного ухода французской компании с российского рынка было бы странно не задействовать пустующие площади для размещения производств, когда территория войдет в ОЭЗ.

Несмотря на то что официально инвестора не называют, казанский технопарк обозначен в презентации ОЭЗ «Иннополис» – это высотное здание переменной этажности площадью 15 тыс. кв. метров.

В группе ICL не ответили на запрос «Татар-информа» на момент публикации.

«Расширение площадей и строительство новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны»

Проект расширения ОЭЗ «Иннополис» пока получил только предварительное одобрение. Окончательное решение должно быть оформлено в виде решения Правительства РФ.

В Иннополисе расположены технопарк им. А. С. Попова площадью 45,5 тыс. кв. метров и технопарк им. Н. И. Лобачевского – 28,7 тыс. кв. метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что сегодня особая экономическая зона «Иннополис» располагается на двух площадках – в городе Иннополис и в Лаишевском районе. Общая площадь – более 300 гектаров. ОЭЗ технико-внедренческого типа специализируется на разработке IT-продуктов. Сегодня она насчитывает 121 резидента. Объем заявленных инвестиций – 71,7 млрд рублей, из которых 48,9 млрд рублей уже вложено.

В Иннополисе расположены технопарк им. А. С. Попова площадью 45,5 тыс. кв. метров и технопарк им. Н. И. Лобачевского – 28,7 тыс. кв. метров.

В Лаишевском районе действует технопарк «ICL Лаишево» площадью 12,4 тыс. кв. метров.

В Лаишевском районе действует еще одна площадка ОЭЗ «Иннополис» – технопарк «ICL Лаишево» площадью 12,4 тыс. кв. метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ОЭЗ предоставляются следующие налоговые льготы: в течение первых пяти лет установлена нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Татарстана, 5% в течение следующих 5 лет и 13,5% по истечении 10 лет. Для компаний на упрощенной системе налогообложения взимается 1% с доходов или 5% по системе «доходы минус расходы». Кроме того, компании освобождены от налогов на имущество, транспорт и землю.

«Новая площадка в Казани предоставит дополнительную возможность для компаний – резидентов и партнеров ОЭЗ “Иннополис”, которые смогут открыть здесь свои офисы. Также это сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли. В целом расширение площадей и строительство новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны», – прокомментировал решение рабочей группы заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Роман Шайхутдинов: «Это сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов отметил, что место расположения нового технопарка выгодное. «ОЭЗ «Иннополис» стала центром развития IT-технологий в Татарстане, ее технопарки сейчас пользуются большим спросом», – отметил он.

Также он обратил внимание на то, что Казань является центром притяжения молодежи, студентов и программистов. «Согласно социологическому исследованию, которое я на днях читал, многие студенты, которые приезжают из других городов, хотят остаться. Новый технопарк, в свою очередь, будет их привлекать», – отметил эксперт.