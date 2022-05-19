Правительство выделило порядка 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок

На поддержку грузовых перевозок в условиях санкций в 2022 году выделят около 3 млрд рублей, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на плановом совещании. Об этом сообщается Telegram-канале Правительства России.

«У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте, ну и главное, высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять. Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их расходов почти 3 млрд рублей», – сказал Председатель Кабмина.

Он напомнил, что недружественные страны запретили полеты российским авикомпаниям по многим международным маршрутам. Для стабилизации ситуации был принят специальный финансовый механизм, который простимулирует пассажаирские рейсы на внутренних линиях. Теперь такую же меру поддержки ввели и для воздушных грузоперевозок.

Отмечается, что программа будет действовать на полеты, совершенные с апреля по октябрь.

«Данное решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки российских заказчиков», – подчеркнул Мишустин. Премьер-министр попросил главу Минтранса Виталия Савельева лично проконтролировать этот вопрос.

Ранее Кабмин решил выделить российским авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию затрат на полеты, о чем сообщал «Татар-информ».