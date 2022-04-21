Авиакомпаниям выделят 100 млрд рублей на компенсацию затрат на полеты

Российским авиакомпаниям дополнительно выделят 100 млрд рублей для частичной компенсации затрат перевозчиков на полеты по России. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Правительства страны.

Премьер обратил внимание на то, что из-за санкций воздушная отрасль столкнулась с серьезными запретами и ограничениями.

«Сегодня по поручению Президента Правительство выделит российским авиакомпаниям 100 млрд рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны», — сказал он.

Отмечается, что получить эту господдержку можно будет уже в этом месяце. Программа продлится до октября включительно и охватит основные периоды отпусков и каникул школьников.

Кабинет рассчитывает, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года.

«И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан», — убежден Мишустин.