Правительство РФ утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

Правительство России утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Она предполагает, что за семь лет потребление алкоголя в стране должно уменьшиться с 8,9 литра этанола на каждого россиянина в 2023 году до 7,8 литра в 2030-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Среди задач документа в ведомстве назвали «укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью».

В рамках концепции также предполагается разработать и реализовать дополнительные меры по сокращению нецелевого потребления спиртосодержащих жидкостей, усилить профилактические меры и меры по повышению приверженности диспансерному наблюдению.

Кроме того, в документе идет речь о противодействии нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов, расширении участия регионов и муниципалитетов в деятельности по сокращению потребления спиртного, привлечении к ней социально ориентированных НКО и тиражировании наиболее удачных практик.

Главным итогом всей этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. «Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и, главное, повысить качество и продолжительность жизни граждан», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Первая такая концепция была утверждена еще в 2009 году, когда потребление этанола составляло 18 литров на душу населения в год. К 2021 году этот показатель снизился уже до 8,8 литра, но за последний год он опять немного вырос — до 8,9 литра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФСБ и ФНС раскрыли две схемы нелегальной реализации алкоголя в России.