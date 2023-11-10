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ФСБ и ФНС раскрыли две схемы нелегальной реализации алкоголя в России
В 2023 году ФСБ и ФНС, анализируя рынок алкоголя, нашли две схемы его нелегальной реализации.
Как сообщает РБК, службы выяснили, что при процессе «производство-реализация» алкоголя производители меняли назначение спирта на «медицинское». При этом по факту данный спирт не доходил до назначения. То есть, предварительно, могли пустить в нелегальный оборот 11,4 млн дал из задекларированных объемов.
Отметим, что по закону спирт, производимый для меднужд не облагается акцизом. За спирт для производства алкоголя платят 613 рублей за 1 литр. И любая нелегальная продажа спирта – это уголовная ответственность.
Проверка выявила две нелегальных схемы производителей:
Фиктивные поставки «техническим» компаниям. Если производится медицинский спирт, то производители сами делают из него лекарства, фасуют по упаковкам, потом продают поставщикам, а те – аптекам. Однако исследования показали, что оптовики в основном закупали продукцию в канистрах. Более того, оплачивалась только часть партии, а остальное оставалось нереализованным на складе, якобы в остатках.
Интересно, что, когда подобных поставщиков ликвидировали, хранимый там спирт был уже давно продан за наличные, например, через интернет.
Вторая схема – продажа производителям парфюмерии, косметики и бытовой химии. К слову, спирт, продаваемый под эти цели также не попадает под акциз. Тут ряд компаний писали в документах завышенный объем купленного спирта. По оценке проверяющих сотрудников около 40% спирта «под парфюмерию» ушло в оборот.
Проблему «теневого оборота» Минфин и Минздрав предлагали решить введением акциза на медицинский спирт – 600 рублей за литр. Разработку соответствующего проекта уже обсуждают.
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