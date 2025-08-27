news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 27 августа 2025 20:41

Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до конца октября

Читайте нас в
Телеграм
Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до конца октября
Фото: © «Татар-информ»

Введенный 1 марта этого года временный запрет на экспорт бензина, который должен был перестать действовать 31 августа, продлен до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России в своем Telegram-канале.

«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – пояснили в пресс-службе Правительства.

Сейчас эмбарго запрещает в том числе поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Такая мера была введена в конце июля на фоне роста оптовых цен на топливо.

Предполагается, что полный запрет будет действовать до 30 сентября, а «с 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты».

В последнее время с нехваткой популярных сортов бензина столкнулись жители ряда регионов России, в том числе Приморского края, Курильских островов (входят в Сахалинскую область), Крыма.

читайте также
В России могут временно ограничить экспорт бензина в случае роста цен
Экономист Беляев: Запрет на экспорт бензина не повлияет на стоимость топлива
#бензин #рост цен на бензин #экспорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025