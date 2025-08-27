Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до конца октября

Фото: © «Татар-информ»

Введенный 1 марта этого года временный запрет на экспорт бензина, который должен был перестать действовать 31 августа, продлен до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России в своем Telegram-канале.

«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – пояснили в пресс-службе Правительства.

Сейчас эмбарго запрещает в том числе поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Такая мера была введена в конце июля на фоне роста оптовых цен на топливо.

Предполагается, что полный запрет будет действовать до 30 сентября, а «с 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты».

В последнее время с нехваткой популярных сортов бензина столкнулись жители ряда регионов России, в том числе Приморского края, Курильских островов (входят в Сахалинскую область), Крыма.