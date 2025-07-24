Экономист Беляев: Запрет на экспорт бензина не повлияет на стоимость топлива

Запрет на экспорт бензина для производителей, который хотят ввести в России, никак не повлияет на цены на топливо. Об этом «Татар-информу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Нет, не повлияет», – ответил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти РФ готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа. Пока рассматриваются варианты с введением ограничений на один-два месяца, пишет ТАСС.

Как объяснил Беляев, такие запреты вводят, чтобы сдержать рост цен на топливо, однако цены на рынке складываются не только под влиянием спроса и предложения. Еще одна причина роста цен, по его словам, кроется в монополистическом ценообразовании.

Беляев отметил, что по аналогичной причине растут цены и на другие товары.

«Когда спрашивают о том, почему подорожали автомобили, гречка, картофель, сливочное масло и другие вещи, всегда хотят найти какую-то специфическую причину для каждого продукта. А на самом деле причина для всех одна – монополистическое ценообразование», – резюмировал Беляев.