В России могут временно ограничить экспорт бензина в случае роста цен

Российские власти рассматривают возможность временного запрета на экспорт бензина в случае резкого повышения цен. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива Федеральной антимонопольной службы касается периода на август-сентябрь. Министерство энергетики РФ уже подготовило соответствующие меры, однако окончательное решение пока отложено: участники совещания договорились наблюдать за динамикой цен, и в случае их существенного роста запрет на экспорт может быть введен оперативно.