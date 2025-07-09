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Экономика 9 июля 2025 18:28

В России могут временно ограничить экспорт бензина в случае роста цен

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Российские власти рассматривают возможность временного запрета на экспорт бензина в случае резкого повышения цен. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива Федеральной антимонопольной службы касается периода на август-сентябрь. Министерство энергетики РФ уже подготовило соответствующие меры, однако окончательное решение пока отложено: участники совещания договорились наблюдать за динамикой цен, и в случае их существенного роста запрет на экспорт может быть введен оперативно.

#бензин #экспорт #рост цен на бензин
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