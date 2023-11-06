Правительство РФ поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы

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Законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы получили поддержку Правительства России. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

«Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на Комиссии Правительства по законопроектной деятельности», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Поправки в Уголовный и Административный кодексы предусматривают введение штрафов до 600 тыс. рублей с конфискацией имущества и запрета на действия (например, пользование интернетом).

Кроме того, речь идет о «реальном сроке по многим статьям, треш-стрим становится отягчающим обстоятельством», уточнил депутат.

Ранее Метелев сообщил, что Верховный суд поддержал законопроект об уголовной ответственности для треш-стримеров.

Треш-стримы — это онлайн-трансляции в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения. За треш-стримы с животными в Госдуме хотят ввести дополнительную ответственность.