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Правительство РФ поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы
Законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы получили поддержку Правительства России. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.
«Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на Комиссии Правительства по законопроектной деятельности», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Поправки в Уголовный и Административный кодексы предусматривают введение штрафов до 600 тыс. рублей с конфискацией имущества и запрета на действия (например, пользование интернетом).
Кроме того, речь идет о «реальном сроке по многим статьям, треш-стрим становится отягчающим обстоятельством», уточнил депутат.
Ранее Метелев сообщил, что Верховный суд поддержал законопроект об уголовной ответственности для треш-стримеров.
Треш-стримы — это онлайн-трансляции в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения. За треш-стримы с животными в Госдуме хотят ввести дополнительную ответственность.
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