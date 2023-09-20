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Верховный суд поддержал законопроект об уголовной ответственности для треш-стримеров
Верховный суд поддержал законопроект, по которому треш-стримеров в России смогут штрафовать и привлекать к уголовной ответственности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов соответствующей инициативы, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«В ближайшие недели ожидаем заключения Правительства для официального внесения закона в Парламент», – отметил он.
По словам авторов соответствующей инициативы, совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче.
«По 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающее обстоятельство и квалифицирующие признаки. Более того, суд сможет накладывать запрет на пользование интернетом для таких людей на долгое время», – указал Метелев.
Нарушителям грозит штраф до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на ряд действий, блокировка, а за более тяжкие нарушения – уголовная ответственность.
Кроме того, законопроект вводит обязательство для социальных сетей осуществлять саморегулирование, на опережение выявлять такой контент и блокировать его.
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