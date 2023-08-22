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В Госдуме предлагают наказывать за треш-стримы с животными и догхантерство
В Госдуме разработали законопроект, который будет регулировать деятельность заводчиков животных. Документ также вводит суровые наказания за жестокое обращение с питомцами – треш-стримы и калечащие операции. За это грозят высокие штрафы, сообщил в интервью «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По словам Бурматова, в Минэкологии законопроект уже одобрили. Детали того, как именно будет регулироваться деятельность заводчиков, которых в своем телеграм-канале Бурматов называет «черными разведенцами» и «плодильщиками», пока не раскрываются. Однако известно, что речь идет об обязательной вакцинации и регистрации животных.
Проект закона предусматривает штрафы за жестокое обращение с питомцами, в том числе догхантерство, пропаганду расправы над ними и калечащие операции – удаление когтей, татуировки и другие.
«Штрафы мы предлагаем до 100 тысяч рублей. Может быть, еще будут корректировки, посмотрим», – отметил депутат.
К слову, документ также затронет тех, кто заводит дома диких животных – тигров, медведей и так далее.
Главная цель законопроекта – регулирование численности бездомных животных. Напомним, что также в Госдуме разработали закон, который дает регионам право самим вводить правила обращения с бездомными животными, позже его подписал Президент РФ Владимир Путин. А 11 августа в Татарстане утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.
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