Экономика 22 декабря 2025 16:15

Правительство РФ по поручению Путина отказалось от моратория на штрафы для застройщиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России уже исполнило поручение Президента РФ Владимира Путина об отказе от продления моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», – подчеркнул глава Правительства (цитата по ТАСС).

«Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавируса принималось, мораторий действует на штраф до конца года. Полагаю – достаточно», – заметил ранее Владимир Путин во время прямой линии, состоявшейся 19 декабря.

Хотя план по строительству жилья в Татарстане перевыполнен, к середине декабря коммерческие застройщики сдали только 96 многоэтажных домов из 144 запланированных.

«Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать» – Путин о сроках сдачи жилья
#строительство жилья
