Общество 19 декабря 2025 15:18

«Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать» – Путин о сроках сдачи жилья

Во время прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией, Президент России Владимир Путин заявил о завершении действия моратория на штрафы для застройщиков, которые не сдают жилье вовремя.

«Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавируса принималось, мораторий действует на штраф до конца года. Полагаю – достаточно. Попрошу Правительство моратории эти не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя. Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать», – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в строительной отрасли сохраняются проблемы с задержками строительства и неприсоединением объектов к сетям. Он поручил Правительству решать эти вопросы и призвал не продлевать мораторий на взыскание неустойки после 2025 года.

«Если не закончено строительство каких-то объектов, нельзя начинать строить новые», – добавил Путин, подчеркнув необходимость строгого соблюдения сроков сдачи жилья.

#прямая линия с Владимиром Путиным
