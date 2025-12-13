Минстрой РТ: план по строительству жилья и модернизации коммунальных сетей перевыполнен

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Годовой план по строительству жилья и модернизации инженерной инфраструктуры перевыполнен. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

По словам Айзатуллина, в республике было введено 3 млн 335 тыс. квадратных метров жилых помещений, а годовой план перевыполнен на 2%. Так, в сфере коммерческого многоэтажного строительства было сдано 96 домов, в области социальной ипотеки – 44. Кроме того, было построено 17 607 индивидуальных домов.

Также министр сообщил, что из 8 программ модернизации инженерных сетей завершены 7. В работе находится последний объект в Пестречинском районе, окончание работ на котором ожидается уже на следующей неделе.