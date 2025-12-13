news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 декабря 2025 12:19

Минстрой РТ: план по строительству жилья и модернизации коммунальных сетей перевыполнен

Читайте нас в
Телеграм
Минстрой РТ: план по строительству жилья и модернизации коммунальных сетей перевыполнен
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Годовой план по строительству жилья и модернизации инженерной инфраструктуры перевыполнен. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

По словам Айзатуллина, в республике было введено 3 млн 335 тыс. квадратных метров жилых помещений, а годовой план перевыполнен на 2%. Так, в сфере коммерческого многоэтажного строительства было сдано 96 домов, в области социальной ипотеки – 44. Кроме того, было построено 17 607 индивидуальных домов.

Также министр сообщил, что из 8 программ модернизации инженерных сетей завершены 7. В работе находится последний объект в Пестречинском районе, окончание работ на котором ожидается уже на следующей неделе.

#минстрой #Минстрой рт #жилье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025
Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

12 декабря 2025