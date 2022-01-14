Правительство РФ планирует использовать разные меры для повышения спроса на новое жилье

Правительство России планирует использовать разные меры для повышения спроса населения на новое жилье. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на сессии Гайдаровского форума.

Для более эффективной реализации программы строительства доступного жилья предполагается подходить к ситуации в каждом регионе с учетом местной специфики, отметил докладчик.

При этом строительный рынок с точки зрения спроса и предложения поделен на семь кластеров. Два из них сейчас дают большую часть ввода нового жилья — это регионы, где на жилье сформированы высокие спрос и предложение. В другие кластеры вошли субъекты Федерации с менее сбалансированным рынком жилищного строительства, который предстоит отрегулировать, уточнил Хуснуллин.

Кроме того, определен порог чувствительности спроса, при котором продолжится развитие жилищного строительства. «Для того чтобы у нас в стране 120 млн кв. метров жилья строилось и продавалось, нужно, чтобы доходы населения росли», — приводит слова вице-премьера пресс-служба Правительства.

Среди других факторов, влияющих на формирование спроса на новое жилье, Марат Хуснуллин назвал доступность новостроек: Соответственно, Правительство продолжит контролировать рост цен на новое жилье и будет воплощать в жизнь различные дополнительные программы.

В частности, вице-премьер упомянул уже воплощаемую в жизнь программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и планы по формированию рынка арендного жилья. Его создание сделает жителей России более мобильными и свободными в передвижении, добавил он.

Помимо прочего, для повышения доступности жилищного кредитования и спроса на новое жилье будут продолжены программы льготного ипотечного кредитования.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на Гайдаровском форуме накануне выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он принял участие в дискуссии «Как развивать бюджетный федерализм?».

XIII Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» проводится 13 и 14 января на базе РАНХиГС и при поддержке Правительства РФ. Он посвящен основным направлениям инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его участников поприветствовал Президент России Владимир Путин.