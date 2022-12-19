Правительство РФ определило порядок выплаты единого пособия для семей с детьми

В России определен порядок назначения и выплаты единого пособия для семей с детьми. Оно объединит в себе выплаты для родителей, усыновителей, беременных женщин с доходом ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, нововведение коснется российских семей, в которых в общей сложности воспитывается порядка 10 млн детей.

«Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума и в среднем по стране составит от 7 тыс. до почти 14 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Для беременных, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель), размер выплаты составит 50, 75 либо 100% от размера прожиточного минимума — от 7,8 до 15,6 тыс. рублей. До нововведения они могли рассчитывать лишь на 50% от прожиточного минимума.

Благодаря новому порядку выплат правила назначения пособия на детей до трех лет становятся едиными и перестают зависеть от очередности рождения ребенка. Если раньше оно назначалось на первого, а в некоторых регионах — на третьего и следующих детей, то сейчас им смогут воспользоваться все нуждающиеся семьи.

Кроме того, они смогут оформить выплату из материнского капитала и получать в среднем по 13,5 тыс. рублей в месяц помимо единого пособия.

Оформить пособие можно на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ либо в Фонд пенсионного и социального страхования.

Напомним, что в конце ноября Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми. Как оно будет назначаться, каких семей коснется и сколько детей охватит, «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда по Татарстану.