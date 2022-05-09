Правительство представило Путину предложения по индексации пенсий и пособий

Правительство РФ представило Президенту России Владимиру Путину предложения по дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.

«Мы направили свои предложения в Аппарат Правительства, и Правительство представило Президенту», — пояснил глава Минтруда в разговоре с журналистами.

Котяков не стал приводить деталей, но заметил, что предложенные меры призваны снизить показатель бедности. Сейчас власти страны обсуждают конкретные параметры дополнительной индексации, уточнил он.

О необходимости дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников ранее заявил Президент России Владимир Путин.

Позднее член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, что пенсии российских повысятся на 8–10%.