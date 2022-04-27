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Ру Тат
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Экономика
27 апреля 2022  17:30

Путин анонсировал индексацию пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников

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В ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий и социальных пособий. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета законодателей.

«Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», — цитирует главу государства ТАСС.

Президент поручил парламентариям тщательно отработать все правовые механизмы и необходимые поправки.

#Владимир Путин
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