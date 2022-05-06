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Ру Тат
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Общество
6 мая 2022  06:48

В Госдуме рассказали об автоматической индексации пенсий

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Пенсии российских пенсионеров будут проиндексированы автоматически. Планируется, что они повысятся на 8–10%, рассказала в эфире канала «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что для индексации пенсионерам не потребуется совершать никаких действий — Пенсионный фонд обладает достаточными возможностями, чтобы обойтись без сбора заявлений и документов.

Точный размер индексации пока неизвестен, сообщила парламентарий. Этот вопрос пока находится на обсуждении в Кабмине и профильных комитетах Госдумы.

«Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», — заметила Бессараб.

О необходимости дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников ранее заявил Президент России Владимир Путин.

#пенсии #индексация #госдума рф
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