В Госдуме рассказали об автоматической индексации пенсий

Пенсии российских пенсионеров будут проиндексированы автоматически. Планируется, что они повысятся на 8–10%, рассказала в эфире канала «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что для индексации пенсионерам не потребуется совершать никаких действий — Пенсионный фонд обладает достаточными возможностями, чтобы обойтись без сбора заявлений и документов.

Точный размер индексации пока неизвестен, сообщила парламентарий. Этот вопрос пока находится на обсуждении в Кабмине и профильных комитетах Госдумы.

«Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», — заметила Бессараб.

О необходимости дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников ранее заявил Президент России Владимир Путин.