Правительство повысило максимальный размер льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство повысило максимальный размер кредита, который российские IT-специалисты могут оформить по специальной льготной программе. Так, для городов-миллионников сумма ипотеки составит 30 млн рублей вместо 18 млн, а для остальных — 15 млн рублей вместо 9. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«При этом сумма льготного, субсидируемого государством кредита остается на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке. То есть если раньше в зависимости от региона в кредит можно было взять только 18 млн рублей или 9 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются», — уточнили в пресс-службе Кабмина.

Также изменились зарплаты айтишников, необходимые для получения льготных кредитов. Так, доход специалиста в месяц в городе-миллионнике должен составлять от 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ, а остальных населенных пунктах — от 100 тыс.

Напомним, что Президент России Владимир Путин также упростил получение вида на жительство для иностранных IT-специалистов. Благодаря новому закону айтишники и члены их семей смогут получить ВНЖ сразу же, однако при расторжении договора документ может быть аннулирован.

Помимо этого, российские IT-компании получили возможность оформить сотрудникам отсрочку от армии.