Путин упростил получение вида на жительство для айтишников и их семей

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенной выдаче иностранным IT-специалистам и их семьям видов на жительство (ВНЖ) на территории РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, по общим правилам получения ВНЖ иностранные граждане должны находиться в России не менее года по разрешению на временное проживание. Новый закон позволит зарубежным специалистам в сфере информационных технологий, работающим в аккредитованных организациях, и членам их семей получить вид на жительство сразу.

Однако если работник расторгнет договор с российской организацией и в течение 30 дней не заключит новый с аналогичной компанией, документ будет аннулирован.