Российские IT-компании смогут оформить сотрудникам отсрочку от армии на госуслугах

С 19 апреля российские IT-компании смогут оформить отсрочку своим сотрудникам от армии на портале госуслуг. Воспользоваться таким вариантом смогут компании, аккредитованные ведомством, говорится в сообщении Минцифры РФ.

«Работодатели смогут подать заявку на госуслугах с 19 апреля. Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений», — рассказали в министерстве.

Заявки принимаются до 1 мая. Отсрочка может быть предоставлена работникам в возрасте от 18 до 27 лет, которые оформлены по трудовому договору, имеют высшее образование по соответствующей специальности. Также сотрудник должен работать в аккредитованной компании от 11 месяцев.

В перечне специальностей и направлений, на которые распространяется возможность отсрочки от армии, включено более 60 наименований. Это в том числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника, наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.