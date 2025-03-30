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Политика 30 марта 2025 16:52

Правительство Афганистана поздравило Минниханова с Ураза-байрамом

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Правительство Афганистана поздравило Минниханова с Ураза-байрамом
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство Исламского Эмирата Афганистан в лице министра промышленности и торговли Альхаджа Нуруддина Азизи отправило поздравительную телеграмму Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Афганистана.

«Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного! Желаю вам, вашей семье счастливого праздника Ид аль-Фитр. Этот благословенный праздник – награда за месяц поклонения и доброты», – заметил Альхадж Нуруддин Азизи.

«Я надеюсь, что ваши добрые дела и молитвы были приняты Всевышним Аллахом и этот праздник станет началом дней, полных мира, здоровья и успеха, для вас и вашей семьи», – добавил глава Минпромторга Афганистана.

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#Афганистан #Рустам Минниханов #ураза-байрам
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