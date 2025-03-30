Путин поздравил мусульман РФ с Ураза-байрамом

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Соответствующую поздравительную телеграмму опубликовал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем телеграм-канале.

«Сердечно поздравляю вас (мусульман – прим. Т.-и.) с праздником Ураза-байрам», – отметил российский лидер.

Глава государства отметил вклад мусульманских народов страны в ее развитие.

«Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив», – подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что данный праздник отмечается по всей стране: как в религиозных общинах, так и в семейном кругу. Он добавил, что Ураза-байрам «олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию».

Напомним, мусульман Татарстана с праздником поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. В городских мечетях республики праздновать Ид аль-Фитр начали в 6:30 с чтения аятов Корана. Чтение гает-вагазов (проповедей) началось в 7:00. Праздничный намаз верующие совершат в 7:30.

Ураза-байрам считается одним из наиболее значимых исламских праздников. В этот день верующие отмечают окончание обязательного поста, которые соблюдается в месяц Рамадан.