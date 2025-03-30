Минниханов поздравил мусульман Татарстана с Ураза-байрамом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам.

«От всей души поздравляю с благословенным праздником Ураза-байрам!» – написал татарстанский лидер в своем телеграм-канале.

Ранее Раис РТ поручил обеспечить безопасность во время празднования Ураза-байрама. В городских мечетях Татарстана праздновать Ид аль-Фитр начали в 6:30 с чтения аятов Корана. Чтение гает-вагазов (проповедей) начнется в 7:00. Праздничный намаз верующие совершат в 7:30.