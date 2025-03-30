news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 марта 2025 06:46

Минниханов поздравил мусульман Татарстана с Ураза-байрамом

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов поздравил мусульман Татарстана с Ураза-байрамом
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам.

«От всей души поздравляю с благословенным праздником Ураза-байрам!» – написал татарстанский лидер в своем телеграм-канале.

Ранее Раис РТ поручил обеспечить безопасность во время празднования Ураза-байрама. В городских мечетях Татарстана праздновать Ид аль-Фитр начали в 6:30 с чтения аятов Корана. Чтение гает-вагазов (проповедей) начнется в 7:00. Праздничный намаз верующие совершат в 7:30.

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан #ураза-байрам #ислам #мусульмане #праздник
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

29 марта 2025
К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

29 марта 2025