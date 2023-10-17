«Позиция в моменте реальности»: работы крыла художников союза Самакаева собрали в Кремле

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля, открылась выставка «Время собирать урожай». В залах анфилады первого этажа галереи собрана почти сотня произведений разных художников в жанрах от живописи до скульптуры. Этот проект – предварительный итог 10-летия отделения Творческого союза художников России в Республике Татарстан.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Увидеть здесь можно, например, гобелен «Художник Николай Фешин» из цикла «Над Казанью луна» Анатолия Егорова, за который художник был удостоен премии Тукая, его же «Сны с улицы Баумана» или «Пивной натюрморт» в традициях классической школы Игоря Щетинкина, картину-постер на злобу дня «Колдун несет богатыря» художника-архитектора Александра Лопаткина, а также «Соль грехов» – своеобразное современное «наглядное пособие» человеческих пороков от Марины Самакаевой.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

От министра культуры Татарстана замминистра ведомства Дамир Натфуллин вручил коллективу ТСХР в Татарстане благодарственное письмо за многолетний вклад в развитие художественного искусства Республики Татарстан, плодотворный труд и высокий профессионализм.

«Вот и прошло 10 лет, как один миг. Я, как сторонний наблюдатель, пришел к заключению, что отделение Творческого союза художников России в Республике Татарстан – самый стабильный союз (в Татарстане несколько союзов художников – прим. Т-и). И правление, и руководитель, на которого не жалуются, и замечательные проекты, которые были реализованы. Несмотря на маленький период, 10 лет, союзу есть чем гордиться. Это и замечательный проект “Красные ворота”, и проекты совместно с Музеем ИЗО РТ, это и просветительская работа – Союз не забывает и молодежь, не забывает важность преемственности. Важность не только быть мастером, а и уметь передавать свое мастерство подрастающему поколению», – сказал Натфуллин.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Умение в произведениях выражать позицию о моменте реальности, а не только лишь мастерство необходимо художнику в наши дни, акцентировал председатель отделения Творческого союза художников России в Республике Татарстан Ильгизар Самакаев.

«В этих работах – осмысление сегодняшнего времени. Я горжусь, что ТСХР в РТ носит определенную нотку в искусство РТ. Это что-то новое, интересное, думающее. Сейчас другое время – время, которое требует от художников определенной позиции, осмысления того, что происходит. По-другому взглянуть на наш мир, что происходит и что будет. Сейчас только красиво недостаточно. Ребята по окончании обучения владеют мастерством, но надо еще внести в работы то, что в их головах – настроение, то, что хочет художник сказать зрителю. Пусть даже что-то шокирующее, но это должно вызывать интерес прежде всего. Сейчас нельзя быть в определенной мастерской: я никого не вижу, никого не слышу, пишу что сам думаю», – сказал Самакаев.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

За время существования регионального отделения ТСХР, подчеркнул он, художников из Казани стали узнавать и замечать, мастера почувствовали себя интересными для Санкт-Петербурга и Москвы, некоторые стали почетными академиками Академии художеств.

К слову, в Творческий союз художников России по Республике Татарстан некоторое время назад вступили и два художника из Санкт-Петербурга – Надежда Касаткина и Игорь Болотов. Последний приехал на открытие выставки «Время собирать урожай» и привез для экспозиции свою картину «Флоранс». После завершения выставки она останется в Казани и пополнит фонды Музея ИЗО РТ.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Идея картины появилась у Игоря Болотова во время его поездки в Париж, где, будучи резидентом Cite Internationale des Arts (пер. с фр – Международный центр искусств), художник провел 50 дней, всматриваясь в новые образы, техники, создавая произведения под впечатлением от новой обстановки.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Мне хотелось найти какой-то образ, и я смутно ощущал, что это должен быть женский образ. Ходил, рисовал, приглядывался к парижанкам… Случайно я увидел афишу Флоранс Пажо, modern danse – современный танец. Я взял билеты, сделал прямо в зале фотосессию, побежал в мастерскую, и тут весь материал у меня соединился. Так что это изображена реально существующая французская танцовщица. Закончил картину я уже в Питере, но вся концепция родилась в Париже. Обратите внимание, здесь объединились две линии. Ниспадающая – это и есть Нотр-Дам, она в голубом, и сияние – готика, это традиция. Вторая линия отталкивается от нее и взлетает ввысь в виде модерна. Хотелось передать эту взаимосвязь, преемственность. А еще в ухе Флоранс, смотрите, голограмма – символ некоего современного, а во чреве птица как символ пустотелости», – рассказал художник о подаренной им Казани картине.

Выставку «Время собирать урожай» в галерее «Хазинэ» можно будет увидеть до 13 ноября.