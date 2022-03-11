Стали известны кандидаты на госпремию им. Г.Тукая

На государственную премию Республики Татарстан в области литературы и искусства — премию им. Габдуллы Тукая в этом году выдвинуты 19 кандидатов. Всего в комиссию госпремии поступило 25 заявок. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Кандидатами на премию Тукая в 2022 году стали:

Флера Гиззатуллина — за книги «Яну дәверләрендә» (ТКН, 2013), «Вөҗдан үре — йөрәк түре» (ТКН, 2016);

Лябиб Лерон — за книги «Җил көймәсе» («Мәгариф», 2009), «Әкиятче малай» (ТКН, 2016);

Николай Алешков — за переводы и цикл произведений «Жизнь моя...: избранное [стихотворения, поэмы]» (2015), «Дальние луга», избранная лирика (2017), «Мои поэмы» (2019), «Причастие», избранная лирика (2020);

Марат Кабиров — за книги «Бердәнбер һәм кабатланмас», «Китап»;

Рашат Низамиев — за книги «На ладонях молния», «Созвездие татарских композиторов»;

Йолдыз Шарапова — за книги «Китаплы кич», «Каен алмасы», «Колаклы коймаклар»;

спектакль «Папоротника горькие плоды» Набережночелнинского татарского государственного драматического театра им.Аяза Гилязова (Фаиль Ибраһимов, Рафиль Сагдуллин, Равиль Сабыр);

спектакль «Город.Точка.Брежнев» Набережночелнинского татарского государственного драматического театра им.Аяза Гилязова — Шамиль Идиатуллин, Олег Кинзягулов, Гүзель Әхметгарәева и четыре актера;

спектакль «Магазин» Альметьевского татарского государственного драматического театра — Мадина Гайнуллина, Дилярә Ибатуллина, Олжас Жанайдаров, Эдуард Шахов;

творческое объединение «Алиф» за спектакли «Әллүки», «Дәрдемәнд», «ОТУКАН», «hava», «sak-sok», «Әлиф» — Туфан Имамутдинов, Нурбек Батулла, Эльмир Низамов, Марсель Нуриев;

Анатолий Егоров — за цикл гобеленов «Над Казанью луна»;

Кадим Замитов — за скульптурные портреты татарских личностей;

Ильгам Байтиряк — за симфонические произведения «Весенний Кырлай», «В ожидании утра», «Тулпар», «Зилант»;

Риф Гатауллин — за музыкальные сборники;

Фаяз Хузин — за научные труды по популяризации историко-культурного наследия;

Раиля Гарипова — за пропаганду татарской национальной хореографии;

Рифхат Якупов — за вклад в национальное искусство фотографии;

Елена Алексеева — за книгу «Казань. Кинематограф. Из века в век (1897–2014 гг. г.)»;

Фирдавес Ханов — за архитектурные проекты в Нижнекамске.

Лауреаты премии станут известны 26 апреля.