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Пожарную технику на базе «КАМАЗа» представили на ВДНХ
Машины на шасси «КАМАЗа» представили сегодня, в День пожарной охраны России, на выставке пожарных автомобилей, которая состоялась на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба автозавода.
Среди экспонатов были, в частности, автолестница и кунг, созданные на базе машин «КАМАЗ». Особенно большой интерес они вызвали у детей, которые, как отмечают в пресс-службе предприятия, «с большим удовольствием садились за водительское кресло и „крутили баранку“».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что врио главы ГУ МЧС РФ по Татарстану Ирек Кадамов поздравил ветеранов и коллег с Днем пожарной охраны. Он напомнил, что первое пожарное учреждение в России было создано 375 лет назад. В Зеленодольске прошел марш спецтехники разных эпох.
Видео: пресс-служба ПАО «КАМАЗ».
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