Врио главы ГУ МЧС РФ по Татарстану поздравил ветеранов и коллег с Днем пожарной охраны

В честь Дня пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Ирек Кадамов передал теплые поздравления своим коллегам и ветеранам службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В своем обращении он отметил значимость этой даты – 375-летия со дня создания первого пожарного учреждения в России по указу Царя Алексея Михайловича Романова. Полковник Кадамов выразил благодарность пожарным за их самоотверженную службу и подчеркнул важность работы каждого сотрудника в обеспечении безопасности граждан.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Он также выразил признательность ветеранам противопожарной службы за их вклад и сохранение традиций, а также напомнил о тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя спасения других.

В заключение своего поздравления Ирек Кадамов пожелал коллегам здоровья, благополучия и дальнейшего профессионального роста.