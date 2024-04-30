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Врио главы ГУ МЧС РФ по Татарстану поздравил ветеранов и коллег с Днем пожарной охраны
В честь Дня пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Ирек Кадамов передал теплые поздравления своим коллегам и ветеранам службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В своем обращении он отметил значимость этой даты – 375-летия со дня создания первого пожарного учреждения в России по указу Царя Алексея Михайловича Романова. Полковник Кадамов выразил благодарность пожарным за их самоотверженную службу и подчеркнул важность работы каждого сотрудника в обеспечении безопасности граждан.
Он также выразил признательность ветеранам противопожарной службы за их вклад и сохранение традиций, а также напомнил о тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя спасения других.
В заключение своего поздравления Ирек Кадамов пожелал коллегам здоровья, благополучия и дальнейшего профессионального роста.
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