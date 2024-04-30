В Зеленодольске 375-летие пожарной охраны России отметили маршем техники разных эпох

В честь юбилея пожарной службы России, которой исполнилось 375 лет, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Зеленодольска устроили торжественный автопробег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня, 30 апреля, пожарные отмечают свой день и решили поднять настроение горожанам, организовав шествие пожарных машин разных эпох.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Легендарный пожарный автомобиль АЦУ-20 на базе ГАЗ-63 возглавил колонну. Этот автомобиль, являющийся живым свидетельством советской эпохи, до сих пор находится в рабочем состоянии и является гордостью музея пожарной техники. В этот раз он также принял участие в праздничном мероприятии, украшенный яркими баннерами, чтобы привлечь внимание горожан и пригласить их присоединиться к празднованию.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В автопробеге также участвовали пожарные автомобили АЦ-40 на шасси ЗИЛ-130, современная автоцистерна «Натиск» и пожарный автомобиль «Розенбауэр» на базе КАМАЗ. Яркая процессия красных машин с мигающими огнями проехала по главным улицам Зеленодольска, вызвав восторг и радость у горожан, и завершила свой путь у стелы на въезде в город.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Праздничный автопарад стал приятным сюрпризом для всех, кто встречал колонну: взрослые и дети улыбались и приветствовали пожарных, а водители сигналили в знак поддержки. Горожане выразили надежду, что красные машины будут выезжать на улицы только по таким счастливым поводам, и пожелали пожарным меньше тревожных вызовов и всегда сухих рукавов.